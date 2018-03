To Playboy, δημιούργημα του Χιου Χέφνερ, απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του στο Facebook, στον απόηχο του σκανδάλου χειραγώγησης στοιχείων εκατομμυρίων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης προς όφελος της προεκλογικής εκστρατείας Τραμπ.

More in this category: