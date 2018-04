To Facebook πιθανώς να χρειαστεί «μερικά χρόνια» για να λύσει τα προβλήματα που ανέκυψαν από το σκάνδαλο αναφορικά με την αποτυχία της εταιρείας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων δήλωσε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα.

