Στόχος του Startups d.Day είναι να αναδείξει και να βραβεύσει καινοτόμες ελληνικές, νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και δημιουργούν πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις, τα οποία απευθύνονται στη διεθνή αγορά. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν προϊόν/ λύση είτε έτοιμο/ η ή σε πιλοτική λειτουργία (proof of concept).

