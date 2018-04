Σύμφωνα με το site SemiAccurate, το επόμενο PlayStation (πιθανότατα PlayStation 5 - PS5) θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ακόμα και μέσα στο 2018, καθώς φημολογείται πως ήδη έχουν δοθεί developer kits σε εταιρείες ανάπτυξης. Επιπλέον, λέγεται ότι υπάρχουν τεχνολογίες VR ενσωματωμένες σε κατασκευαστικό επίπεδο, ώστε το επόμενο PlayStation να είναι καθ' όλα έτοιμο για το επόμενο βήμα στην εικονική πραγματικότητα.

Η σημαντικότερη πληροφορία όμως είναι ότι η GPU του PS5 λένε ότι βασίζεται στην αρχιτεκτονική Navi της AMD με τον επεξεργαστή να είναι custom, αλλά βασισμένος στην αρχιτεκτονική Zen.

Το SemiAccurate είχε δώσει στο παρελθόν πληροφορίες για τη συνεργασία της Nintendo με την Nvidia για το Nintendo Switch, αλλά είχε δημοσιεύσει και τα χαρακτηριστικά του PlayStation 4 το 2012, προτού δημοσιοποιηθούν επίσημα.

Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρει το zougla.gr, το 2018 φαίνεται πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο, μιας και το PlayStation 4 Pro είναι ιδιαίτερα "φρέσκο" (κυκλοφόρησε το 2016), ενώ οι πωλήσεις της συσκευής πάνε πάρα πολύ καλά για να "φρενάρουν" από την ανακοίνωση μιας νέας κονσόλας. Επιπρόσθετα, φέτος έχουμε τεράστιες κυκλοφορίες -ίσως τις μεγαλύτερες ως τώρα για το PlayStation- με τα God of War, Spider-Man και The Last of Us Part II (δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη για 2018).

Αναλυτής της Macquarie Capital Securities επίσης έχει αναφέρει ότι θα περίμενε την κυκλοφορία του PS5 μέσα στο 2018, ενώ ο ίδιος είχε κάνει σωστές προβλέψεις στο παρελθόν για τις κυκλοφορίες των PS4 Slim και PS4 Pro.

Από την άλλη, αναλυτές όπως ο Mat Piscatella της NPD και ο Michael Pachter της Wedbush Securities έχουν δηλώσει τις προβλέψεις τους για την κυκλοφορία του PlayStation 5 το 2020.

Ο Piscatella είχε πει συγκεκριμένα: "Το 2020 είναι η πρόβλεψή μου. Τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για νωρίτερη κυκλοφορία. Φυσικά, έχω εκπλαγεί ξανά στο παρελθόν, οπότε με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ." Ο ίδιος επίσης ανέφερε ότι αναμένεται οι πωλήσεις του PS4, που πλέον έχουν ξεπεράσει τα 75 εκατ., να συνεχίσουν την ανοδική πορεία, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς.