Το 2017 τα έσοδα της Επιχειρηματικής Μονάδας Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων (Carrier) της Huawei ανήλθαν στα $45,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε ετήσια βάση, επικεντρώνοντας στο στόχο να υποστηρίξει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με παγκόσμια παρουσία, να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των υφιστάμενων υποδομών του δικτύου τους και να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες στους τομείς του video, Internet of Things (IoT) και των αγορών cloud.

