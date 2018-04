Στα επίπεδα των $3,7 τρισ. θα ανέλθει, φέτος, η αξία της παγκόσμιας βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η αγορά αναμένεται να ολοκληρώσει το τρέχον έτος με θετικό πρόσημο, με τις σχετικές δαπάνες να αυξάνονται κατά 6,2% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η πρόβλεψη είναι θετική και για την επόμενη χρονιά, με τις δαπάνες να διευρύνονται εκ νέου στα $3,85 τρισ., αυξημένες κατά 2,8% το 2019 έναντι του 2018.

Όπως επισημαίνει η Gartner - στις τελευταίες προβλέψεις της - αυτός είναι ο υψηλότερος ετήσιος ρυθμός αύξησης, που έχει προβλέψει η εταιρεία από το 2007. Σύμφωνα με τους αναλυτές μάλιστα, το 2018 θα αποτελέσει βαρόμετρο για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής. Οι ίδιοι τονίζουν ότι οι δαπάνες για ΤΠΕ σε όλο τον κόσμο θα αυξηθούν, συμβαδίζοντας με την αναμενόμενη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Gartner, και το 2018 και το 2019, οι ισοτιμίες του δολαρίου θα επηρεάσουν την αγορά ΤΠΕ, ενώ, παράλληλα, θα διατηρηθεί η μεγάλη μεταβλητότητα της αγοράς, εξαιτίας του αβέβαιου πολιτικού περιβάλλοντος, της επαναδιαπραγμάτευσης της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελευθέρων

Συναλλαγών και των πιθανών εμπορικών πολέμων.

Από τους επιμέρους τομείς της αγοράς, οι δαπάνες για το επιχειρηματικό λογισμικό προβλέπεται να παρουσιάσουν την υψηλότερη ανάπτυξη το 2018, καταγράφοντας αύξηση κατά 11,1%. Η παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού αναμένεται να συνεχίσει να αξιοποιεί τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες λογισμικού εφαρμογών εκτιμάται ότι συνεχίσουν να αυξάνονται έως το 2019, τάση που θα επικρατήσει και στην αγορά λογισμικού υποδομών.

Data centers

Προερχόμενη από μια πολύ καλή χρονιά, όπως ήταν το 2017, η αγορά των συστημάτων για Data Centers θα συνεχίσει να διευρύνεται. Οι παγκόσμιες δαπάνες για τα συστήματα των κέντρων δεδομένων προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 3,7% το 2018, από 6,3% το 2017. Οι αναλυτές σχολιάζοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου, σχολιάζουν ότι θα συνεχίσουν να έχουν προκλήσεις, ιδίως για τον τομέα αποθήκευσης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία (IT Spending Forecast Q1 2018: The Digital Storm - Will You Sink or Surf?), οι παγκόσμιες δαπάνες για συσκευές - υπολογιστές, tablet και κινητά τηλέφωνα – προβλέπεται, επίσης, να αυξηθούν το 2018 σε σχέση με το 2017, φθάνοντας τα $706 δις, που συνιστά αύξηση 6,6% από το 2017. Ο κλάδος των συσκευών συνεχίζει να προσβλέπει σε διψήφια ποσοστά ανόδου, με την αξία της αγοράς, μάλιστα, να αυξάνεται έως το 2022 με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης σε τεμάχια.

Πηγή: ΣΕΠΕ