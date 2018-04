To Instagram επιβεβαίωσε ότι θα επιτρέψει στους χρήστες του να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους όλα τα προσωπικά δεδομένα τους, μεταξύ των οποίων όλες τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα μηνύματα που έχουν μοιραστεί με άλλους.

