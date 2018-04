Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Down Detector, ο οποίος παρακολουθεί τις υπηρεσίες όταν βγαίνουν εκτός σύνδεσης, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του Twitter, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην αρχική σελίδα, ούτε μπορεί να δει κάποιο «τιτίβισμα».

More in this category: