To νέο αμερικανικό διαστημικό τηλεσκόπιο Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), που θα αποτελέσει το διάδοχο του τηλεσκοπί ου «Κέπλερ» στην αναζήτηση εξωπλανητών, εκτοξεύθηκε το βράδυ, στις 01:51 ώρα Ελλάδας, από το ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα με ένα πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας Space X του Έλον Μασκ.

