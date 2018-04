To Ηonor 9 Lite διαθέτει προηγμένη quad lens κάμερα, οθόνη FullView, 32 GB μνήμης υψηλής ταχύτητας και 3GBRAM, καθώς και εντυπωσιακή χωρητικότητα 256 GB. Με το ολοκαίνουργιο Android 8.0 Oreo και εξοπλισμένο με EMUI 8.0, υποστηρίζει τις πληρωμές μέσω κινητού. Με εντυπωσιακή χωρητικότητα 3000mAh, η μπαταρία του Honor 9 Lite δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν 86 ώρες αναπαραγωγής μουσικής εκτός σύνδεσης* ή 13 ώρες παρακολούθησης βίντεο εκτός σύνδεσης, με μία μόνο φόρτιση.

Ακολουθώντας πιστά το motto "For the Brave", η Honor - ένα νεανικό, καινοτόμο brand που καθορίζει τις τάσεις,μέλος του Ομίλου Huawei– δημιουργήθηκε, όπως αναφερεται σε ανακοίνωση, για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για βελτιστοποιημένα digitalπροϊόντα, που προσφέρουν κορυφαίες εμπειρίες στους χρήστες, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και βοηθούν τους νέους να επιτύχουν τα όνειρά τους. Βασική προτεραιότητα του brand αποτελεί η προσφορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας σε προσιτή τιμή.

More in this category: