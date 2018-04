Κίνα και Νότιος Κορέα αποδεικνύονται οι πιο “5G ready” περιοχές του πλανήτη, με τις ΗΠΑ να υπολείπονται ως προς την ετοιμότητά τους για την είσοδο στην εποχή των δικτύων επόμενης γενιάς. Στην τέταρτη θέση της λίστας των χωρών, που θεωρούνται πιο ώριμες για τη 5G εποχή, βρίσκεται η Ιαπωνία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία ακολουθούν, ενώ η Ρωσία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Σιγκαπούρη συμπληρώνουν το παγκόσμιο “top 10”. Τις παραπάνω διαπιστώσεις κάνει η αμερικανική Ένωση CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association), βασισμένη σε σχετικές μελέτες των εταιρειών Analysys Mason and Recon Analytics.

