To Whatsapp θα ζητάει πλέον από όλους τους χρήστες του να επιβεβαιώνουν ότι είναι τουλάχιστον 16 ετών πριν αποδεχτούν τους όρους υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας δεδομένων του.

More in this category: