Οι παίκτες Η παραδοσιακή συγκέντρωση της αγοράς των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ΕΜΕΑ συνεχίστηκε και το 1ο τρίμηνο του 2018, με τους τρεις κορυφαίους κατασκευαστές να αντιπροσωπεύουν το 63,6% του συνολικού όγκου της αγοράς, έναντι 58,3% το 2017. Η HP Inc. κατάλαβε την πρωτιά στην EMEA, κερδίζοντας 3,1% μερίδιο αγοράς YoY για να φτάσει το 28,8%. Η Lenovo, από την πλευρά της, διατήρησε τη δεύτερη θέση, με μερίδιο 21,4% (+ 0,8% σε ετήσια βάση), ενώ η Dell Inc. εξασφάλισε την τρίτη με μερίδιο 13,4% (+ 1,4% σε ετήσια βάση). Τέλος, η Acer ήταν τέταρτη στην κατάταξη με μερίδιο 7,9%, μειωμένο κατά 1,9% σε ετήσια βάση, με την ASUS να βρίσκεται στην πέμπτη θέση με μερίδιο αγοράς 7,5% (μείωση 1,8% σε ετήσια βάση).

More in this category: