Το Twitter Inc προέτρεψε περισσότερους από 330 εκατομμύρια χρήστες να αλλάξουν τους κωδικούς τους αφού εντόπισε ένα σφάλμα που τους αποθηκεύει, αλλά δεν έχει βρει κανένα στοιχείο παραβίασης ή κακής χρήσης από κανέναν.

More in this category: