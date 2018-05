Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, το νέο «μεγάλο» θα είναι ελαφρώς παχύτερο από τα Plus - κατά περίπου 0,22 χιλ. - έτσι ώστε να μπορεί να ταιριάζει με τη βελτιωμένη κάμερα και θα απαιτεί ενημερώσεις λογισμικού που θα κυκλοφορήσουν με το iOS 12 και θα περιλαμβάνει βελτιώσεις στο σύστημα αναγνώρισης προσώπου.

Μέγεθος αντίστοιχο με αυτό του iPhone 8 Plus αναμένεται να έχει το νέο iPhone που θα κυκλοφορήσει η Apple τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

