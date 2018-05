Ήδη, σήμερα, το βίντεο απορροφά το 60% των προϋπολογισμών για την ψηφιακή διαφήμιση, ποσοστό το οποίο αυξάνεται σταθερά από το 2016, σύμφωνα με νέα έρευνα του Interactive Advertising Bureau (IAB). Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η έρευνα (Digital Content New Fronts: 2018 Video Ad Expense Study), ένας στους δύο διαφημιζόμενους (το 50%) σκοπεύει να αυξήσει τις δαπάνες για την ψηφιακή διαφήμιση και το mobile βίντεο τους επόμενους δώδεκα μήνες. Οι εν λόγω διαφημιζόμενοι αναμένεται να αυξήσουν τις σχετικές δαπάνες κατά 53% σε σύγκριση με πριν από δύο χρόνια νωρίτερα, με μέσο όρο επένδυσης πάνω από $10 εκατ. ετησίως. Η επένδυση των διαφημιζόμενων στο ψηφιακό βίντεο βρίσκεται - σύμφωνα με την έρευνα - σε σταθερά ανοδική από το 2016 και αναμένεται να αυξηθεί έως και 68% μέχρι τα τέλη του 2018.

