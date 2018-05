Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, μεγάλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες όπως οι Los Angeles Times, New York Daily News, Chicago tribune και Orlando Sentinel έχουν αποκλείσει στους ευρωπαίους χρήστες την πρόσβαση στην ιστοσελίδα τους, ενώ το ίδιο έχουν πράξει και σχετικές εφαρμογές.

