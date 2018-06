Όπως αναφέρουν οι συντάκτες του Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, η αγορά θα αυξάνεται κατά περίπου 3% ετησίως από το 2019 και μετά, με την αγορά να ανέρχεται στα 1.654 δις συσκευές το 2022, που συνιστά μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,5%.

More in this category: