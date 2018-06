Σε αντίθεση με αυτά που υποστηρίζουν οι New York Times, «οι πληροφορίες των φίλων, όπως οι φωτογραφίες, ήταν προσβάσιμες όταν οι χρήστες αποφάσιζαν να μοιραστούν αυτή την πληροφορία τους με αυτούς τους φίλους», είπε ο Ime Archibong, σύμφωνα με το Reuters.

Το Facebook διαψεύδει τις αναφορές των New York Times, σύμφωνα με τους οποίους το κοινωνικό δίκτυο επέτρεψε στην Apple και άλλες μεγάλες εταιρείες να έχουν «μεγάλη» πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών. Υποστηρίζει ότι τα links ήταν ελεγχόμενα και οι χρήστες είχαν τον έλεγχο τους.

