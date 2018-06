Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης έδινε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των φίλων τους χωρίς την ρητή συγκατάθεσή τους. Ωστόσο η Facebook αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και διευκρίνισε ότι η πρόσβαση στα δεδομένα επέτρεπε στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες του λογαριασμού για κινητές συσκευές.

