Με τη στήριξη του ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, το Stavros Niarchos Foundation, Centre for Hellenic Studies, και το New Media Lab του Πανεπιστημίου Simon Fraser, έχουν διαμορφώσει μια διαδικτυακή εφαρμογή που εμπλουτίζει τα εκπαιδευτικά εργαλεία για την ελληνική γλώσσα.

Μια νέα πρωτοβουλία που έχει σκοπό να αναζωογονήσει την ελληνική γλώσσα, με τίτλο Rebooting the Greek language / επανεκκινώντας την ελληνική γλώσσα έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία της για να συναντήσει όσους θέλουν να μάθουν τη Ελληνική γλώσσα και να μετάσχουν της παιδείας.

