Οι πρώτες ενεργοποιήσεις δικτύων 5G στην Ασία αναμένεται να επικεντρωθούν σε βελτιωμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, συμπληρώνοντας την ικανότητα και τις δυνατότητες των υφιστάμενων ευρυζωνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Ωστόσο, η επόμενη φάση του 5G αναμένεται να θέσει τα θεμέλια για τη στήριξη μιας σειράς νέων καινοτόμων περιπτώσεων χρήσης 5G, συμπεριλαμβανομένων μαζικών υπηρεσιών συνδεσιμότητας, όπως το Internet of Things (IoT) , τα αυτόνομα οχήματα, τα “έξυπνα” δίκτυα και η εικονική πραγματικότητα.

«Η περιοχή του Ασίας - Ειρηνικού έχει βιώσει μια ταχεία μετάβαση σε κινητά ευρυζωνικά δίκτυα και smartphonesτα τελευταία χρόνια. Πλέον, αναμένεται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο και στην εποχή του 5G”, αναφέρει η GSMA στην έκθεση The Mobile Economy: Asia Pacific 2018.

