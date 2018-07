Οι συσκευές που επηρεάζονται είναι σύμφωνα με τις αναφορές τα πρόσφατα μοντέλα των Galaxy S9 και Galaxy S9 Plus αλλά και Note 8, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει το ίδιο πρόβλημα και σε παλαιότερα μοντέλα.

More in this category: