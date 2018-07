Η μελέτη, σύμφωνα με τα ευρήματα, αποκαλύπτει ότι το βίντεο και τα social media συνιστούν εξίσου βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, που υποστηρίζονται από δημιουργική καινοτομία, η οποία επιτρέπει πιο απρόσκοπτη ενσωμάτωση των επιμέρους μορφών διαφήμισης στο περιεχόμενο των ψηφιακών ΜΜΕ. Πάντως η αύξηση του video οφείλεται σαφώς περισσότερο στη ζήτηση για διαφήμιση out- stream (+73,45) παρά στην αύξηση του in-stream (+6,9%).

Τα συμπεράσματα αυτά, για τη mobile διαφήμιση και για το video, αποτυπώνει η έρευνα “AdEx Benchmark 2017 Report” για την ψηφιακή διαφήμιση στην ευρωπαϊκή αγορά, που πραγματοποιείται από το IAB Europe σε συνεργασία με την HIS Markit για 12η συνεχή χρονιά. Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε μελέτη των 27 αγορών στην Ευρώπη, παρέχει μια συνολική προοπτική της διαφημιστικής δαπάνης για την online διαφήμιση, υπογραμμίζοντας τον μείζονα ρόλο της ψηφιακής διαφήμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

