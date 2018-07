O Kevin (Jingwen) Tao, Πρόεδρος της Επιτροπής Huawei Corporate Sustainable Development, Huawei Technologies Co Ltd, δήλωσε: "Η Huawei πιστεύει ότι η τόνωση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας θα συμβάλει στην επίτευξη των πιο επιβεβλημένων αναπτυξιακών προκλήσεων της κοινωνίας. Εάν μια χώρα αποτύχει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της ψηφιακής τεχνολογίας, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μπορεί να επιβραδυνθεί. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η ψηφιακή αναβάθμιση είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, σε μόλις 12 χρόνια δηλαδή."

