Η Kaspersky Lab μπορεί να προστατεύσει τους χρήστες από την ανεπιθύμητη δραστηριότητα mobile εφαρμογών. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Kaspersky Internet Security for Android προστατεύει τις φορητές συσκευές των χρηστών από δυνητικά επιβλαβείς mobile εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για κακόβουλους σκοπούς. Επιπλέον, το Kaspersky Battery Life αναλύει όλες τις εφαρμογές στη συσκευή του χρήστη και εντοπίζει εκείνες που εργάζονται στο παρασκήνιο και καταναλώνουν την ενέργεια της συσκευής, επιτρέποντας στους χρήστες να διακόπτουν τις εφαρμογές που «κατατρώνε» τη μπαταρία τους με ένα πάτημα.

More in this category: