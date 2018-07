Η Space Hellas ανακοίνωσε την ανάληψη των νέων καθηκόντων του Σωτήρη Καραγιάννη, ως Head of Technology Innovation της εταιρείας, με στόχο τη διερεύνηση των καινοτόμων τεχνολογικών εξελίξεων και των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται στις παγκόσμιες αγορές.

