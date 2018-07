Ειδικότερα, η Apple προετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τρεις συσκευές iPhone αυτό το φθινόπωρο. Το iPhone X των 5.8-ιντσών με βελτιωμένες προδιαγραφές και χαμηλότερη τιμή. Ένα νέο 6.5 ιντσών iPhone X Plus με οθόνη OLED αλλά και ένα iPhone με οθόνη 6.1 ιντσών και αναγνώριση προσώπου (Face ID), το οποίο θα κυκλοφορήσει σε πρωτότυπα χρώματα όπως γκρι, λευκό, μπλε, κόκκινο και πορτοκαλί.

