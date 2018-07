Από πλευράς κατασκευαστών, η HP Inc. κράτησε τα ηνία της παγκόσμιας αγοράς των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η Lenovo (από κοινού με την Fujitsu) βρέθηκε στη δεύτερη θέση της διεθνούς κατάταξης, ενώ η Dell Inc. ακολούθησε στην τρίτη θέση.

Την ισχυρότερη επίδοση εδώ και μία εξαετία, από τις αρχές του 2012, κατεγραψε το δεύτερο τρίμηνο του 2018, η παγκόσμια αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktops, notebooks και workstations). Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της IDC (2Q18), στη διεθνή αγορά διατέθηκαν το εξεταζόμενο διάστημα 62,3 εκατ. μονάδες, με τις πωλήσεις να καταγράφουν άνοδο κατά 2,7% (Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker).

