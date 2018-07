Νέα έρευνα της εταιρείας Juniper Research εκτιμά ότι τη μεγάλη αύξηση των συσκευών IoT (Internet of Things) την προσεχή τετραετία θα τροφοδοτήσουν κατά κύριο λόγο οι edge computing υπηρεσίες. Η έκθεση της εταιρείας διαπιστώνει ότι η εστίαση στον συγκεκριμένο τομέα θα είναι κρίσιμος παράγοντας για την κλιμάκωση των αναπτύξεων νέων συνδέσεων, λόγω των μειωμένων απαιτήσεων σχετικά με το εύρος ζώνης, των ταχύτερων χρόνων απόκρισης των εφαρμογών και της βελτίωσης της ασφάλειας των δεδομένων.

Με ταχύτητα-ρεκόρ, η οποία ποσοστιαία εκτιμάται σε 140% θα αυξάνονται οι συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο συσκευές (Internet of Things -ΙοΤ) την τετραετία 2018-2022. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι συνδέσεις Internet of Things εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 50 δισ. από 21 δισ. το 2018.

