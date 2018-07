Ο κύριος Γιάννης Κοντογιάννης είναι Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορίας στο Πανεπιστήµιο του Cambridge, κάτοχος της έδρας Professorship of Information and Communications. Kαι από την αρχή της συζήτησης µας διευκρίνησε οτι δεν είναι ειδικός στενά στο θέµα της Τεχνητής Νοηµοσύνης, οπότε µας µιλά βάσει της σχέσης του και ερευνητικής του πείρας στην ευρύτερη περιοχή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

More in this category: