Γνωρίστε την «Αλίκη». Ένα κορίτσι μεταξύ 15 και 17 ετών. Ένα κορίτσι που δε σταματά να ονειρεύεται, αναζητά συνεχώς νέες εμπειρίες και διψά για γνώση. Έχει περιέργεια για τα πάντα, όρεξη για δημιουργία και την πεποίθηση ότι, μικρά ή μεγάλα, όλα τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Μέσα από τις ιδέες της και την αποφασιστικότητά της, η χώρα των θαυμάτων μπορεί να γίνει πραγματικότητα!

Με στόχο να εμπνεύσει και να δώσει την ευκαιρία σε νεαρά κορίτσια να γνωρίσουν τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και τους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον κόσμο, μία σύγχρονη εκδοχή της «Αλίκης» θα αποτελέσει το βασικό πρόσωπο του μοναδικού A.I bootcamp που διοργανώνει η Microsoft.

Η Microsoft οργανώνει για πρώτη φορά ένα τετραήμερο σεμινάριο με θέμα “Alice envisions the future – How Artificial Intelligence can impact the way we see the world”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως 30 Αυγούστου, 2018 και η Ελλάδα επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τη μοναδική αυτή πρωτοβουλία. Σκοπός του bootcamp είναι να ενθαρρύνει κα να εμπνεύσει περισσότερες από 160 μαθήτριες ηλικίας 15-17 ετών με έφεση και ενδιαφέρον στην επιστήμη και την τεχνολογία να αποκτήσουν δυναμικό και ηγετικό ρόλο στη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό τους, με οδηγό την τεχνολογία.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες της Microsoft, παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία καλπάζει και δημιουργεί εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, λίγα είναι τα κορίτσια που επιλέγουν να ακολουθήσουν σπουδές ή επαγγέλματα σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κεντρική ιδέα και έμπνευση αυτής της πρωτοβουλίας αποτελούν οι καινοτόμες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν δίνοντας όλα τα εφόδια σε νεαρά κορίτσια να χτίσουν το μέλλον τους και να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Αυτό είναι μονάχα το πρώτο βήμα που κάνει η Microsoft προς μία μεγαλύτερη, μακροχρόνια πρωτοβουλία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όχι μόνο για να μεταφέρει το ρόλο που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στις μέρες μας, αλλά και για να φανερώσει τον τρόπο που η επόμενη γενιά μπορεί να την αξιοποιήσει για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον. Η Microsoft επιθυμεί να επενδύσει σε πηγές προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι νέοι δημιουργοί ξεκινώντας από το δημοτικό σχολείο μέχρι τις μεταπτυχιακές τους σπουδές θα έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και θα αναπτύξουν το όραμα για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, η Microsoft αποσκοπεί σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας σε όλη την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές ενδυναμώνονται και αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες για τη μελλοντική τους πορεία.

Ένα συνέδριο-έμπνευση για τη νέα γενιά

Με τη συμμετοχή εξαιρετικών ομιλητών παγκόσμιας φήμης, αλλά και μέσα από μία σειρά διαδραστικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, η Microsoft θα βοηθήσει τις συμμετέχουσες να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που ανοίγει μπροστά τους ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης προσφέροντάς τους μία μοναδική εμπειρία και μια ευκαιρία να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

Στρατηγική της εταιρείας αποτελεί η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ανοίγει ο δρόμος για τις νεαρές γυναίκες στην τεχνολογία. Η Microsoft έχει χαράξει το δρόμο, έχοντας εντάξει στο δυναμικό της πολλές δυναμικές γυναίκες σε καίριες θέσεις της διοικητικής ομάδας και όχι μόνο. Αυτό το στοιχείο αποτελεί και την πηγή έμπνευσης αυτής της πρωτοπόρας ιδέας. Να ενισχύσει τα κορίτσια αυτά να φέρουν στη ζωή τα όνειρά τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.microsoft.com/en-mt/ai4girls αλλά και στη σελίδα https://www.facebook.com/MicrosoftAIBootcamps/ .