Τέλος, οι πωλήσεις της Amazon .com υποχώρησαν κατά 33,5% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με την εταιρεία να κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών tablets για το 2ο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Worldwide Quarterly Tablet Tracker της IDC, η αγορά των tablets βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο και οδηγείται, κυρίως, από προϊόντα υψηλής ποιότητας στην κατηγορία των detachable συσκευών. “Αν και καταναλωτές και επιχειρήσεις στρέφονται όντως σε αυτήν την κατηγορία των προϊόντων, όσοι λειτουργούν σε αυστηρότερους προϋπολογισμούς έχουν πολύ λίγες επιλογές. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, στρέφονται σε παραδοσιακούς υπολογιστές και δεν επιλέγουν τα tablets ως υπολογιστική συσκευή”, τονίζουν οι αναλυτές. Οι ίδιοι, πάντως, επισημαίνουν ότι οι detachable συσκευές έχουν ακόμα λαμπρό μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιδόσεις και το λογισμικό θα ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες των χρηστών.

