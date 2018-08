«Οι άνθρωποι αναζητούν νέους τρόπους για να βιώσουν προϊόντα και υπηρεσίες και η πλατφόρμα Επαυξημένης Πραγματικότητας (AugmentedReality) του Facebook μπορεί να το κάνει αυτό πραγματικότητα σήμερα. Φέρνοντας την Επαυξημένη Πραγματικότητα στην καθημερινότητα, η L'Oréal και η Modiface αναδιαμορφώνουν την έννοια της εμπειρίας ομορφιάς και είμαστε ενθουσιασμένοι που το βλέπουμε αυτό να ζωντανεύει στο Facebook», δήλωσε ο Will Platt -Higgins , Αντιπρόεδρος της Global Account Partnerships στο Facebook.

More in this category: