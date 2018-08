Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν κατά την χθεσινή παρουσίαση το νέο έξυπνο ρολόι του νοτιοκορεατικού κολοσσού θα κοστίζει 330 δολάρια αυτό με τη οθόνη μικρότερης διαμέτρου ενώ στα 350 δολάρια θα κυκλοφορήσει αυτό με την διάμετρο οθόνης στα 46mm. Και τα δύο ρολόγια θα είναι διαθέσιμα στις 24 Αυγοούστου σε Amazon , Best Buy, and Samsung.com ενώ η LTE εκδοχή του θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο χρόνο.

Το Galaxy Watch φέρνει στους χρήστες όλα τα οφέλη του οικοσυστήματος Galaxy, μέσω των εφαρμογών και υπηρεσιών SmartThings, Samsung Health, Samsung Flow, Samsung Knox, Samsung Pay, Bixby και μέσω συνεργασιών, όπως Spotify και Under Armor. Μέσα από αυτό οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν κι όλο το smart περιβάλλον τους, όπως το να ανάβουν τα φώτα και την τηλεόραση μέχρι και να ρυθμίζουν την θερμοκρασία του δωματίου, πριν κοιμηθείτε.

Το Galaxy Watch διατίθεται σε περισσότερα μεγέθη και στιλ: σε ασημί χρώμα και διάμετρο 46mm, σε μαύρο ή χρυσό–ροζ με διάμετρο 42mm. Οι χρήστες μπορούν να εξατομικεύσουν το Galaxy Watch ακόμη περισσότερο μέσα από ένα εύρος από οθόνες και λουράκια, όπου συμπεριλαμβάνονται επιλογές από Braloba, έναν κατασκευαστή λουριών υψηλής ποιότητας. Το Galaxy Watch βασίζεται στην κληρονομιά των Samsung smartwatches με το σήμα κατατεθέν στρογγυλό καντράν με περιστρεφόμενο στεφάνι, ενώ παράλληλα υιοθετεί την ψηφιακή αισθητική με τη λειτουργία οθόνης Always On Display και με την βελτιωμένη εμπειρία χρήσης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε την πρωτοπόρο κληρονομιά της σειράς Galaxy στις wearables συσκευές μας», δήλωσε ο DJ Koh, Πρόεδρος και επικεφαλής του τμήματος IT & Mobile Communications της Samsung Electronics. "Το νέο Galaxy Watch σχεδιάστηκε για να ταιριάζει σε όποιο τρόπο ζωής ακολουθεί ο εκάστοτε καταναλωτής, ικανοποιώντας ανάγκες, όπως η πιο μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας που τον βοηθά να παραμένει συνδεδεμένος για περισσότερο, καθώς και η καλύτερη παρακολούθηση της φυσικής του κατάστασης που βοηθά τους χρήστες να κατακτούν τους στόχους τους – παρέχοντας εμπειρίες συνδεσιμότητας, προσβάσιμες από τον καρπό του χεριού τους".

