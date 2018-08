Όπως εξηγεί έρευνα του Associated Press την οποία επιβεβαίωσαν ερευνητές υπολογιστικών επιστημών του πανεπιστημίου του Princeton πολλές υπηρεσίες της Google σε συσκευές Android και iPhone αποθηκεύουν τα δεδομένα τοποθεσίας, ακόμη και αν έχετε απενεργοποιήσει το Ιστορικό Τοποθεσίας για να μην συμβαίνει αυτό.

Οι υπηρεσίες smartphone της Google αποθηκεύουν τις τοποθεσίες των χρηστών ακόμα και όταν έχουν απενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις, ισχυρίζεται δημοσίευμα του Associated Press γεννώντας νέες αμφιβολίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. «Η Google θέλει να μάθει πού πηγαίνετε τόσο πολύ ώστε καταγράφει τις κινήσεις σας ακόμα κι όταν της λέτε πως δεν θέλετε» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

