Το Huawei Consumer Business Group (CBG) έλαβε τη Δευτέρα ένα βραβείο από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Ήχου και Εικόνας, EISA (European Image and Sound Association), μια ομάδα που αποτελείται από 55 από τα πιο αναγνωρισμένα περιοδικά καταναλωτικών ηλεκτρονικών στον κόσμο. Το HUAWEI P20 Pro ονομάστηκε “Το κορυφαίο Smartphone από την EISA για το 2018-2019” από τον οργανισμό, αναγνωρίζοντας την δέσμευση της Huawei στην ποιότητα, τον σχεδιασμό και τις επιδόσεις, καθώς και την μακρά ιστορία της εταιρείας για την δημιουργία κομψών, ισχυρών και κορυφαίων συσκευών. Φέτος είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που η Huawei αναγνωρίζεται από την EISA.

