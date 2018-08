Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Kaspersky Lab*, πραγματοποιείται εκκίνηση της Anti-Theft λειτουργίας της λύσης Kaspersky Internet Security for Android 1,5 φορές το λεπτό και αναφέρεται η απώλεια ή η κλοπή κατά μέσο όρο 23.000 Android συσκευών τον μήνα. Οι φωτογραφίες αναφέρονται ως οι πιο σημαντικές για τους χρήστες σε σύγκριση με όλα τα άλλα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις συσκευές τους.

