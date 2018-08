Σε φθηνότερα smartphones φαίνεται πως στρέφονται πλέον οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αφού σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα του «Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker» της International Data Corporation (IDC) η μέση τιμή πώλησης smartphones στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχώρησε κατά 10%, ανατρέποντας την παραδοσιακή στροφή των καταναλωτών της περιοχής στην αγορά πιο ακριβών μοντέλων. Λιγότερο ελπιδοφόρα καταγράφεται την ίδια στιγμή στην αγορά της Ε.Ε. και η εικόνα για τις πωλήσεις smartphones, η οποία συνεχίζει να χάνει έδαφος.

More in this category: