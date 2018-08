Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης γύρω από τις νέες συσκευές της Apple , έχει να κάνει με το εάν το ένα από τα τρία μοντέλα που φημολογείται ότι θα παρουσιαστούν, θα διαθέτει τριπλή κάμερα όπως το P20 Pro της Huawei. Αρκετοί αναλυτές εικάζουν ότι κάτι τέτοιο πράγματι θα συμβεί, ενώ άλλοι θεωρούν πως κάτι τέτοιο για το iPhone X Plus (περί ου ο λόγος) δεν θα έχει νόημα, εάν η εταιρεία δεν καταφέρει να ενσωματώσει τεχνολογία που θα χρησιμοποιούνται και οι τρεις κάμερες ταυτόχρονα για μια φωτογραφία.

