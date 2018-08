Ο Νίκος Μουρτζίνος κατέχει Master of Science σε Data Telecommunications & Networks από το Πανεπιστήμιο του Salford, UK. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει την Πιστοποίηση Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) της Cisco.

