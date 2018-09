Να σημειωθεί ότι το “Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker” της IDC συγκεντρώνει δεδομένα από περισσότερες από 90 χώρες, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια αγορά προσωπικών υπολογιστών.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας στο “Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker”, οι πωλήσεις το 2022 προβλέπεται να περιοριστούν στα επίπεδα των 383,6 εκατ. συσκευών, καταγράφοντας έως τότε μέση ετήσια μείωση της τάξης του 1,5%. Ωστόσο, παρά τη μείωση σε επίπεδο τεμαχίων και όγκου της αγοράς, η αξία της θα διευρυνθεί κατά 3,6% το 2018 σε σχέση με πέρσι, φθάνοντας τα $237,3 εκατ. Μοχλός ανάπτυξης ης παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών θα είναι οι συσκευές “2-in-1”, τα convertible notebooks, αλλά και σταθεροί υπολογιστές, που χρησιμοποιούνται για τυχερά παιχνίδια.

