Για την Microsoft, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία την οποία τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και η Ελλάδα, σαν χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει προκειμένου να βρίσκεται στο ‘τρένο’ των εξελίξεων. Στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η Microsoft θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τη Microsoft, σχετική με τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα, στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ενώ θα ανακοινώσει και μια σημαντική συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που θα προωθήσουν τεχνολογίες στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, blockchain, Internet of Things, πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς.

Παρουσίαση νέων τεχνολογιών, case studies, ανοιχτές συζητήσεις και σεμινάρια για την τεχνητή νοημοσύνη και τις προκλήσεις που φέρνει, αλλά και μια σημαντική ανακοίνωση για τις ψηφιακές δεξιότητες και τους νέους της Βορείου Ελλάδας συνθέτουν την παρουσία της Microsoft στο US Pavilion της ΔΕΘ.

