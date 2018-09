Σύμφωνα με το The Verge, η νέα προσέγγιση της Microsoft στον σχεδιασμό του Skype έχει ως στόχο να ενισχύσει τους λόγους για τους οποίους οι χρήστες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή: Κλήσεις, είτε φωνής είτε με βίντεο καθώς και ανταλλαγή μηνυμάτων. Οι διάφορες εκδόσεις του Skype (για υπολογιστές και κινητά) επανασχεδιάζονται και αφαιρούνται χαρακτηριστικά που κανείς δεν χρησιμοποιούσε.

