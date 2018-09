H Data Communication έλαβε για 4η φορά τη διεθνή πιστοποίηση Certified for Microsoft Dynamics (CFMD) για την ολοκληρωμένη λύση ERP, Microsoft Dynamics NAV – InnovEra, πληρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και λειτουργικότητας της Microsoft για λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από συνεργάτη.

