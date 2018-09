Δεδομένη φαντάζει να είναι η επιστροφή του «S» στα smartphones της νέας σειράς, καθώς τα δύο από τα τρία νέα μοντέλα που πιθανότατα θα παρουσιαστούν, θα λέγονται iPhone XS. Πρόκειται για το iPhone XS με οθόνη 5,8 ιντσών, το iPhone XS Max, το μεγαλύτερο OLED μοντέλο στις 6,5 ίντσες (το iPhone Plus είχε οθόνη 5,5 ιντσών), αλλά και το iPhone 9 με οθόνη 6,1 ιντσών, με το iPhone 8 να έχει οθόνη 4,7 ιντσών. Με άλλα λόγια, καταργείται το «Plus» και πάμε σε μια νέα… Max εποχή, που τα δύο από τα τρία μοντέλα θα είναι σαφώς μεγαλύτερα σε μέγεθος.

