Δεδομένων των χαμηλών επιδόσεων της χώρας σε δείκτες ενσωμάτωσης της καινοτομίας σε συνδυασμό με το παράλληλο πρόβλημα της υψηλής νεανικής ανεργίας, που έχει κάνει τη μετανάστευση αναγκαιότητα για χιλιάδες νέους, ο διαγωνισμός NBG Business Seeds δίνει το μήνυμα ότι ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, η νεανική επιχειρηματικότητα μπορεί να χαράσσει δρόμους προς το αύριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Τράπεζα έχει επενδύσει συνολικά 5.450.000 ευρώ στη χρηματοδότηση των start up που αναδείχθηκαν μέσω του Business Seeds. Συνολικά στις διοργανώσεις του διαγωνισμού έχουν λάβει μέρος 5.120 συμμετέχοντες μέχρι σήμερα.

