Το βράδυ της Τετάρτης, η Apple σε μια παρουσίαση που τείνει να γίνει «ο θεσμός του Σεπτεμβρίου», παρουσίασε από το αμφιθέατρο Steve Jobs των κεντρικών της γραφείων στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας, τα τρία νέα μοντέλα της Xs, Xs Max, και Xr!

Όλες οι συσκευές ακολουθούν "dual-glass design" έχοντας μεταλλικό πλαίσιο και ανθεκτικό γυαλί να προστατεύει τόσο την οθόνη όσο και την "πλάτη" τους. Η γυάλινη προστασία στην πλάτη επίσης δεν εμποδίζει την λειτουργία της ασύρματης φόρτισης.

Apple's new iPhone Xs comes in 3 colors, features more "the most durable glass ever in a smartphone," and better water protection. pic.twitter.com/v87oawFTlo — CNBC (@CNBC) 12 Σεπτεμβρίου 2018

Τα νέα δημιουργήματα της Apple θα βγουν σε χρυσό χρώμα, ασημί και γκρι του διαστήματος.

Το μοντέλο iPhone Xs είναι αδιάβροχο κι έχει οθόνη 5,8 ιντσών.

Το iPhone Xs Max φέρει οθόνη 6,5 ιντσών που είναι και η μεγαλύτερη σε iPhone μέχρι στιγμής.

Και στα δύο η οθόνη είναι HDR10 με Dolby Vision.

Το iPhone Xs διαθέτει χρυσό, ασημένιο και γκρι φινίρισμα, είναι αδιάβροχο και έχει μεγαλύτερη αντοχή στο νερό, σε βάθος δύο μέτρων και για 30 λεπτά. Διαθέτει έναν νέο και ταχύτερο επεξεργαστή (Α12 Βionic), διαθέτει OLED οθόνη 5,8 ίντσων, ιδανική για HDR ταινίες, καλύτερη ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο καθώς και καλύτερα ηχεία για αληθινά στέρεο ήχο.

Στο Portrait mode ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το blur effect αφού κάνει τη λήψη:

Apple updated the Bokeh effect capabilities in Portrait mode. You can now adjust the blur effect after you take the photo. #AppleEvent pic.twitter.com/k4BvYea9ic — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) 12 Σεπτεμβρίου 2018

Τα iPhone XS και iPhone XS Max είναι ακριβότερα από το "Χr" γιατί διαθέτουν οθόνες Super Retina τεχνολογίας OLED που παρέχουν υποστήριξη HDR.

Το νέο iPhone XS διαθέτει οθόνη τεχνολογίας OLED με διαγώνιο 5,8 ιντσών που υποστηρίζει ανάλυση 2436 x 1125 pixels (458ppi) και το μεγαλύτερων διαστάσεων iPhone Xs Max διαθέτει οθόνη, επίσης τεχνολογίας OLED, με διαγώνιο 6,5 ιντσών ανάλυσης 2688 x 1242 pixels (458ppi).

Apple CEO Tim Cook announces the iPhone Xs during #AppleEvent: "This is iPhone Xs. It is the most advanced iPhone we've ever created." https://t.co/R6SsFmvCwb pic.twitter.com/NnZiVfoos1 — ABC News (@ABC) 12 Σεπτεμβρίου 2018

Οι δύο συσκευές επίσης προσφέρουν στερεοφωνικό ήχο.

Το iPhone Xs με 64GB αποθηκευτικού χώρου στοιχίζει $899 ενώ το αντίστοιχης χωρητικότητας iPhone Xs Max στοιχίζει $999.