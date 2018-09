Το “Smartphone Festival” ξεκίνησε το 2017 και φέτος συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, με σκοπό να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός, καθώς η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε πολύ θετική. Το “Smartphone Festival by Huawei” αποτελεί μία μεγάλη γιορτή για την τεχνολογία γύρω από τα smartphones με τη σφραγίδα της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρείας του κλάδου. Στο πλαίσιο του “Smartphone Festival”, η Huawei με επίκεντρο πάντα τον καταναλωτή, προσφέρει στους φίλους της τεχνολογίας, νέα λανσαρίσματα συσκευών, events και εκπλήξεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και την ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα γύρω από τις συσκευές αυτές και φυσικά να αποκτήσουν ένα smartphone τελευταίας τεχνολογίας σε προνομιακές τιμές.

Στη χθεσινή εκδήλωση με παρουσία εκπροσώπων του τύπου και σημαντικών συνεργατών της, η Huawei εγκαινίασε το 2 ο φεστιβάλ τεχνολογίας, “Smartphone Festival 2018 by Huawei” .

