To Lumen μοιάζει με όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές online dating, αλλά παρουσιάζει μία βασική διαφορά. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να στέλνουν στην εφαρμογή μία επιτόπια σέλφι κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, και στη συνέχεια ένας αλγόριθμος συγκρίνει τη συγκεκριμένη σέλφι με όλες τις υπόλοιπες φωτογραφίες που ανεβάζει το μέλος στο προφίλ του. Έτσι εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό ότι αυτό που βλέπεις στην οθόνη θα έχει κάποια σχέση με αυτό που ίσως συναντήσεις από κοντά.

More in this category: